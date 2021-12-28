У нас нет вопросов к украинскому народу - Аксенов

Власти Киева пытаются посеять конфликт между братскими народами. Фото: Архив "КП"

Крымчане продолжают сохранять хорошие отношения с украинским народом, несмотря на политические разногласия. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

- У нас нет никаких вопросов, связанных с отношениями с украинским народом. Многие крымчане продолжают ездить к родным и близким, несмотря на препоны, которые чинит украинская власть. Это вопрос исключительно к украинской власти. Они приходили к власти под одними лозунгами, потом перекрашивались и принимали другую сторону, попадая на сто процентов в зависимость от Запада, - отметил Аксенов.

Глава республики также добавил, что власти Киева пытаются посеять конфликт между братскими народами.

Напомним, Сергей Аксенов во время пресс-конференции также заявил, что с нетерпением ждет визита в Крым президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он напомним, что пригласил белорусского лидера на полуостров президент России Владимир Путин

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