При строительстве юго-восточного обхода Симферополя вопрос о сносе домов будет проработан с каждым владельцем

Юго-восточный обход Симферополя необходим для перенаправления транспортного потока с трассы "Таврида" к курортам ЮБК Фото: Архив "КП"

Жители села Заречное беспокоятся о судьбе своих домов, которые попали в зону строительства автомобильного юго-восточного обхода Симферополя, при котором трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища.

- Что касается Заречного, там ситуация действительно вышла за рамки приличия. Дело в том, что, когда я встретился с первой инициативной группой, которая была против варианта строительства дороги вдоль Аянского водохранилища, уже на тот момент были проведены общественные слушания. К сожалению, я не был осведомлен даже о деталях их проведения. Было представлено лишь одно решение. Но объяснить, почему был рассмотрен только один вариант, никто не смог. Те, кто этим занимались, в настоящее время находятся под домашним арестом, - сообщил КП-Крым глава РК Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, с самого начала органами власти обсуждение данного вопроса было организовано некачественно. В этой ситуации нужно было соблюсти интересы всех граждан в части выбора варианта прохождения трассы, что новый глава администрации уже сделал.

- Была организована работа общественной приемной. Вопрос о сносе будет проработан с каждым владельцем. Также не оставят без внимания вопрос об улучшении качества жизни тех, чьи владения не будут изъяты, но попадают в зону строительства дороги, в частности, рассмотрят вопрос о компенсационных мерах, - пояснил глава республики.

Он добавил, что с каждым участником группы, которая была против строительства дороги, он лично связался, объяснив, почему было принято именно такое решение.

В дальнейшем информацию по всем вопросам относительно судьбы конкретных домовладений необходимо передавать в пресс-службу правительства республики.

Напомним, в ноябре крымские власти утвердили маршрут прохождения трассы, согласно которому юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой к Ялте в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища. По планам, готовый объект должен быть завершен в 2024 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50