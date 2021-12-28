Глава Крыма решил больше не активничать в фейсбуке

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с нового года решил больше вести активную деятельность в фейсбуке. Об этом он сообщил на своей странице в этой социальной сети.

- С января активная деятельность в социальной сети Facebook будет прекращена, - написал Аксенов. - По сути останутся только личные обращения и публикации важных объявлений.

Всех желающих написать главе Крыма лично он пригласил в соцсеть Вконтакте, поскольку переход на отечественные платформы – вопрос национальной безопасности. Зарубежные соцсети, по мнению Аксенова, «фактически чужая территория».

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