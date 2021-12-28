Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 11:30

Глава Крыма решил больше не активничать в фейсбуке

Для обратной связи останутся отечественные соцсети
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с нового года решил больше вести активную деятельность в фейсбуке. Об этом он сообщил на своей странице в этой социальной сети.

- С января активная деятельность в социальной сети Facebook будет прекращена, - написал Аксенов. - По сути останутся только личные обращения и публикации важных объявлений.

Всех желающих написать главе Крыма лично он пригласил в соцсеть Вконтакте, поскольку переход на отечественные платформы – вопрос национальной безопасности. Зарубежные соцсети, по мнению Аксенова, «фактически чужая территория».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50