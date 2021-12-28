Глава Крыма назначил и.о. министра сельского хозяйства республики

В Крыму назначили главного по сельскому хозяйству Фото: Архив "КП"

Обязанности министра сельского хозяйства Крыма временно будет исполнять первый замминистра Алиме Зарединова. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на портале правительства республики.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Республики Крым на Алиме Зарединову, первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым, - сказано в документе.

Ранее данный пост занимал Андрей Рюмшин с конца октября 2019 года, также являясь и вице-премьером республиканского правительства. В конце ноября 2021 года Госсовет Крыма согласовал отставку чиновника с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства РК по собственному желанию. В декабре этого года был опубликован указ главы Крыма о его увольнении.

Ранее от должности в связи с утратой доверия была освобождена министр культуры Арина Новосельская. 19 ноября Басманный суд Москвы арестовал чиновницу за получение взятки в 25 миллионов рублей. А в конце октября от должности была отстранена глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. Она стала фигурантом уголовного дела.

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