Берегоукрепительные сооружения в Алуште обойдутся в 1,5 миллиарда рублей

В таком состоянии находятся действующие крымские причалы Фото: Анна КИРИЕНКО

Ремонт берегоукрепительных сооружений, подпорных стены и бун в Алуште обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

Глава отметил, что ремонт берегоукрепительных сооружений дорогостоящий, но мера это необходимая.

- Такая же ситуация по Ялте. По другим муниципалитетам идет расчет. Практически в каждом городе и поселке должна быть комфортная набережная с берегоукрепительными сооружениями с бунами и причалами. Количество пристаней, которые готовы принимать малые суда в Крыму - 290, - отметил глава.

Касаемо развития яхтенных марин Сергей Аксенов рассказал, что это регламентируется поручением президента России. Финансирование, которое необходимо для реализации ряда проектов в этом направлении, порядка 300 миллионов рублей.

- В 2022 году вступаем в повестку дня. Дальше будут определены сроки и ответственные лица за реализацию развития яхтенного спорта.

Ранее «Комсомолка» писала об особенностях строительства яхтенных марин в Крыму. Первая современная марина строится по ФЦП в Балаклаве. Стоимость одной только сметы обошлась в 7,2 миллиарда рублей. Но эти средства должны окупиться с лихвой, ведь за пределами России соотечественники тратят на содержание яхт по 200 миллионов евро.

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