Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика28 декабря 2021 12:05

Бештерек-Зуйский водозабор начнет давать воду в Симферополь к концу зимы

В феврале смонтируют систему фильтрации
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водозабор начнет давать воду через год после торжественного запуска. Фото: пресс-служба главы Крыма

Водозабор начнет давать воду через год после торжественного запуска. Фото: пресс-служба главы Крыма

Запуск Бештерек-Зуйского водозабора на плановую мощность перенесен на февраль 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В феврале все работы будут закончены, - заверил он. - Задержка была связана с тем, что вода содержала твердые частица, была мутность высокого, шла белого цвета. Докупали специальные фильтры, в том числе импортного производства.

Торжественный запуск первых двух скважин Бештерек-Зуйского водозабора состоялся 18 марта, в День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Всего пробурено 11 скважин общим дебетом в 22 тысячи кубометров. В строй они должны были поэтапно войти в первую половину октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50