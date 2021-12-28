Бештерек-Зуйский водозабор начнет давать воду в Симферополь к концу зимы

Водозабор начнет давать воду через год после торжественного запуска. Фото: пресс-служба главы Крыма

Запуск Бештерек-Зуйского водозабора на плановую мощность перенесен на февраль 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В феврале все работы будут закончены, - заверил он. - Задержка была связана с тем, что вода содержала твердые частица, была мутность высокого, шла белого цвета. Докупали специальные фильтры, в том числе импортного производства.

Торжественный запуск первых двух скважин Бештерек-Зуйского водозабора состоялся 18 марта, в День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Всего пробурено 11 скважин общим дебетом в 22 тысячи кубометров. В строй они должны были поэтапно войти в первую половину октября.

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