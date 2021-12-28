На строительство объездной дороги вокруг Ялты потребуется 2 миллиарда рублей

Автомобильный обход Ялты обойдется в 2 миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

Крымские власти не одобрил три проекта строительства объездной дороги вокруг Ялты, сообщил глава РК Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.

- Мне принесли три схемы строительства объездной дороги вокруг Ялты, я их все порвал и выбросил. Первый вариант принесли - 40 миллиардов рублей, дорога через горы, - сообщил глава РК.

По его словам, на эти средства можно построить новый город. Поэтому он предложил короткое «плечо» - эстакада в полтора километра. На эти цели потребуется два миллиарда рублей, однако просчет цены еще продолжается.

- Это итоговый вариант, который будет предложен, вынесем на обсуждение, - заключил Аксенов.

Он добавил, что во время строительства ущерб будет нанесен минимальному количеству домовладений. Все дальнейшие вопросы будут обсуждаться с общественностью.

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