Порядка 50% жителей Крыма регулярно занимаются спортом

Половина населения Крыма регулярно следит за своей физической формой Фото: Архив "КП"

Согласно последним данным, порядка 50% жителей Крыма ведут активный образ жизни, регулярно занимаясь спортом в целях физического развития.

- На сегодняшний день у нас 50% вовлеченности по статистике, собранной в нашем статистическом учете. Это работа не только сетки государственных учреждений, но и тех, кто занимается частным образом и в клубах, - сообщила в эфире «Радио Крым» министр спорта РК Ольга Торубарова.

Регулярно поддерживают свою физическую форму как профессиональные спортсмены, так и взрослые люди и дети, которые просто посещают различные спортивные клубы или секции.

Уровень вовлеченности в спорт среди населения России к 2024 году, по планам, должен достигнуть 80%. Такую цель поставил перед профильными ведомствами президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов призвал горожан заниматься спортом на улице. Чтобы подать пример жителям города и сам вышел на пробежку.

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