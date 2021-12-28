Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 29 декабря 2021

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 декабря Симферополь и Севастополь частично останется без электричества. Да, жители отдельных районов испытают временные неудобства, но энергетики обещают, что все компенсируют более качественным электроснабжением.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Кимовский, 1-9; ул. Ким, 35

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. Сергея Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

ул. Грэсовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

микрорайон Каменка – садоводческие товарищества»: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Дзержинец», «Троянда», «Машиностроитель», «Консервщик», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Энтузиаст»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

про. Средний 1-3,15

с 9.00 до 13.00

пр. Октябрьской Революции 67

с 9.00 до 12.00

пр. Артиллеристов 25

про. Каспийский 46-48(чет),52,56-58(чет),62-64(чет),70,65,53-А,47-57(нечет),61-63(нечет),67-69,79,76-78(чет),82,40-А,50-А,42-А,32,36-42(чет),60,37-45(нечет)

ул. Артиллеристов 74,88-96(чет),99-101(нечет),107-109(нечет),111-113(нечет)

ул. Каспийская 120/99,50,104-114(чет),118,93-131(нечет)

ул. Танкистов 95-97(нечет),85-87(нечет)

ул. Бориса Шейнина 2-6(чет),10-24(чет),28,38-40(чет)

проезд Танкистов 2-4(чет),8,95-а,1-Б,17-А,1,15-17(нечет),754

ул. Колодкина 30-А,2,10-14(чет),22,3,7,9-19(нечет),23-29(нечет),33-35(нечет)

ОК ЖСТИЗ Лабораторный уч. 28

ТСН Водо-канал-1

туп. Каспийский

с 8.00 до 17.00

с. Морозовка (МАНО «Ночные Волки»)

шоссе Ялтинское (ЧП «Алиев», р. «Дубовая роща»)

17 км Ялтинского шоссе

Торопова дача (ГАУ «Севастопольский лесхоз»)

с 8.00 до 16.00

пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1

про. Средний 4,5

ул. Громова 22-а,22-40,11-21

ул. Лодочная 4-14,3-5

ул. Михайловская 6,1

ул. Парусная

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29

про. Невский 8,7-15;

ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50