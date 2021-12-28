Основные работы строительства развязки у аэропорта «Симферополь» завершат к лету 2022 года

Основные работы на развязке у аэропорта в Симферополе завершат до начала курортного сезона Фото: Архив "КП"

Подрядная организация, которая занимается строительством развязки у международного аэропорта «Симферополь», завершит основные работы до курортного сезона 2022 года.

- Работы там идут системно. Надеемся, что до курортного сезона все «грязные» работы точно будут завершены. То, что останется сделать, будет носить косметический характер. Даже если, условно говоря, что-то не успеем ввести в эксплуатацию, то внешне это уже должно выглядеть достойным образом, соответствующим облику курортного региона, - сообщил глава Крыма на итоговой пресс-конференции.

Согласно данным сайта госзакупок, работы ведет «Дорожно-транспортная строительная компания» («ДТСК»). Цена контракта, который был заключен в 2017 году, составляет 1,9 миллиарда рублей. Изначально строительство планировали завершить в первой половине декабря 2018 года. В настоящий момент срок завершения основной части работ намерены завершить к лету 2022 года.

Протяженность участка строительства составляет 3,2 километра. В план работ входит строительство двух транспортных развязок, двух путепроводов и одного надземного перехода. Строительство объекта ведется в рамках реализации федеральной целевой программы развития Крыма.

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