Под елочку в правительстве Крыма готовят кадровые решение

В руководстве Крыма ждут перестановок Фото: Архив "КП"

На заседании Совмина Крыма 30 декабря подведут итоги выполнения государственных и республиканских программ с освоением средств. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Нам казначейство на 28 и 29 декабря продлило срок принятия платежных поручений для расчетов с подрядчиками, - уточнил он. - Я сам опросил коллег: у некоторых вчера еще 800 миллионов было неизрасходовано по кассе.

По словам Аксенова, процент освоения средств повлечет кадровые перестановки в Совмине, но «пока все борются».

- Не хочется забегать вперед. Сегодня разговаривал с тремя коллегами. Они мне говорят, что за два дня многое можно сделать, - подчеркнул Аксенов. - Шанс поправить ситуацию неделю назад был у всех. С утра в четверг будет мониторинг и ревизия работ на объектах, по выполнению поручений и кассовых остатков. По всем этим критериям все будет сведено в единую таблицу.

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