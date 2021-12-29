Погода на 29 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Ялте облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов. Синоптики обещают в северных районах полуострова мокрый снег.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем восточный ветер до 11 м/с., тепло до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +8…+10°, северо-восточный ветер 1-10 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+6°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +5…+9°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+7°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +3…+4°, северный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +2…+6°, скорость южного ветра 2-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

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