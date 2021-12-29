Что произошло за ночь 29 декабря: в Крыму отменили QR-коды для общественных мест и ресторанов

Рестораны и кафе в Крыму можно посещать без антиковидных документов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 29 декабря 2021 года. В Крыму временно отменили требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и общепите. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.

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