Сергей Аксенов назвал крымчан целеустремленными и мужественными людьми

По мнению главы РК, крымчане - уникальные, целеустремленные и мужественные люди. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов назвал жителей полуострова уникальными, целеустремленными и мужественными людьми.

- Крымчане уникальны в своей целеустремленности, стремлении добиваться целей, в том, чтобы восторжествовала справедливость по конкретным вопросам, - цитирует Крымская газета главу республики.

В качестве примера Сергей Аксенов напомнил о событиях 2014 года, когда крымчане сделали ответственный выбор, определив дальнейшую судьбу своего региона. Он также отметил, что в нелегких жизненных ситуациях жители полуострова всегда «подставляют друг другу плечо».

- На мой взгляд то, что сделано крымчанами, результаты, которые сегодня есть, это не мои достижения, это достижения команды, это достижения тех, кто работает в органах власти, достижения крымчан, которые помогают, способствуют, подсказывают. Это общая работа. Крымчане дружны в преодолении сложности. Беда нас спаивает, к сожалению, лучшем чем радости, - пояснил свою позицию Аксенов, добавив, что гордится регионом, и тем, что живет в Крыму.

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