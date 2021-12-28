Недалеко от Крыма зафиксировали британский самолет-разведчик

Данные сервиса PlaneRadar

Недалеко от границ Крыма заметили самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании. Об этом сообщает мониторинговый сервис PlaneRadar, передает «Крым 24».

Согласно информации, представленной сервисом, британский Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7216 взлетел с авиабазы RAF в Англии и приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в 30 километрах от Крыма истребитель Су-30 поднялся в воздух из-за приближения к границам полуострова разведывательного самолета ВВС Великобритании. Судно приближалось к госгранице РФ с юго-запада. После этого судно изменило курс в направлении от границы России.

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