Завершен ремонт в педиатрическом отделении №2 Симферопольской детской больницы

В торжественном открытии принял участие врио министра здравоохранения РК. Фото: пресс-служба Минздрава РК

После капремонта открылось педиатрическое отделение №2 Симферопольской городской детской клинической больницы, которое располагается на улице Куйбышева, 91. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями для комфортной работы медицинских специалистов. В настоящее время педиатрическое отделение №2 обслуживает 14 участков, к которым прикреплено порядка 15 тысяч детей.

- Поздравляю наших уважаемых коллег с открытием обновленных помещений отделения, теперь специалисты будут работать в современных, комфортных условиях. Кроме того, реализованные мероприятия позволят улучшить качество оказываемой медицинской помощи, - приводит пресс-служба слова врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Работы выполнялись в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

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