Жительнице Ялты грозит три года тюрьмы за хранения конопли

В Ялте полицейские изъяли у местной жительницы марихуану. Фото: пресс-служба МВД по РК

Жительнице Ялты грозит до трех лет тюрьмы за хранения запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина нашла дикорастущий зеленый куст, который решила припасти для личного употребления без цели сбыта. Правоохранители изъяли у 45-летней задержанной 28 полимерных пакетов с наркотиком, которые она хранила у себя дома.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере), - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что крымчанин осужден на 10 лет тюрьмы за попытку продать более 1 килограмма конопли. Зеленый куст он собственноручно вырастил, высушил и расфасовал.

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