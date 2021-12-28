К вечеру 28 декабря Симферополь встал в 9-балльных пробках

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

К вечеру 28 декабря на дорогах в Симферополе образовались километровые дорожные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы достигают 9 баллов.

В настоящий момент сложно проехать по адресам: улица Севастопольская, улица Объездная, улица Караимская, улица Козлова, улица Маяковского, улица Гоголя, улица Желябова, улица Жуковского, улица Самокиша, улица Пушкина, проспект Кирова, улица Крылова, улица Александра Невского, улица Серова, Совнаркомовский переулок, улица Ленина, улица Пролетарская, Тихий переулок, улица Шмидта, улица Воровского и другие.

Напомним, в Симферополе на участке от проспекта Кирова до улицы Пушкина до 9 января запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора круглосуточно. Там красуется главная новогодняя ель, а также организована ярмарка, которую ежедневно посещают сотни гостей и жителей крымской столицы. Симферопольцев предупредили об ограничениях заранее, но не все автолюбители приняли это во внимание. В связи с этим власти города приняли решение перекрыть проезд возле цирка на улице Горького бетонными блоками.

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