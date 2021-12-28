Жителям Симферополя напомнили о запрете проведения новогодних мероприятий

Все новогодние мероприятия в этом году переведены в онлайн-режим Фото: "КП" Архив

На прошлой неделе глава Республики Крым Сергей Аксенов внес поправки в указ «о режиме повышенной готовности», согласно которым проведение всех новогодних мероприятий в регионе запрещается.

- Все будет онлайн: в соцсетях и на сайтах. Оркестр Дедов морозов тоже будет в записи. Мероприятий в парках тоже не будет, - приводит КИА сообщение пресс-службе администрации Симферополя.

Напомним, в первой половине декабря администрация крымской столицы опубликовала программу празднования Нового года в городе. Среди запланированных мероприятий были театрализованные представления и развлекательно-игровые программы для детей с участием сказочных героев и ростовых фигур. Они должны были пройти в Детском парке, парке Гагарина и Тренева. А на перекрестке улиц Пушкина и Горького, где установлена главная городская ель, перед боем курантов должна была состояться трансляция поздравления президента.

Однако через несколько дней вышел обновленный указ главы РК, согласно которому жители полуострова смогут стать участникам праздничных мероприятий только в онлайн-режиме. Из развлекательных мероприятий в крымской столице останется только фейерверк.

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