В Крыму за год значительно выросло количество предпринимателей

Крымчан, которые решили испытать свои силы в сфере предпринимательства, в этом году стало значительно больше Фото: Архив "КП"

В Крыму за последний год значительно выросло количество граждан, которые решили испытать свои силы в сфере предпринимательства. В связи с этим возросло и число субъектов малого и среднего бизнеса.

- На начало 2021 года у нас было в целом около 900 субъектов малого и среднего предпринимательства, то на декабрь 2021 года у нас уже 84 тысячи, - сообщила в эфире «Радио Крым» председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова.

По ее словам, самозанятых на начало 2021 года насчитывалось порядка 13 тысяч, к настоящему времени - 38 тысяч. Такие показатели говорят о том, что экономика региона развивается достаточно активными темпами. Кроме того, отмечаются значительные поступления в бюджет за счет налогов.

В больше степени такому активному рост числа самозанятых граждан способствовал большой туристический поток на полуостров. Напомним, ранее глава РК отметил, что Крым в уходящем 2021 году побил рекорд по турпотоку, приняв почти 10 миллионов отдыхающих.

- Крым показывает очень хороший рост - бюджет 2021 года был увеличен на 2 миллиарда почти за счет роста собственных доходов, - отметила Ольга Виноградова.

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