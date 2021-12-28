В Крыму лишат аккредитации компанию, «выдающую» отелям звезды

Некоторые отели, классифицированные как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям. Фото: mtur.rk.gov.ru

По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

Также проводится дополнительная проверка и по другим объектам размещения, классифицированным общественной организацией «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

Ранее в ходе работы Комиссии было установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера. Были установлены многочисленные нарушения, допущенные указанной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц в рамках Положения о классификации гостиниц, утвержденного Постановлением Правительства РФ. По материалам комиссии Ростуризмом направлены обращения в МЧС и Роспотребнадзор.

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