Бывшее здание института минресурсов в Симферополе передадут Следкому

Бывшее здание института минресурсов в Симферополе передадут СК. Фото: Яндекс.Карты

Бывшее здание института минеральных ресурсов в Симферополе, расположенное напротив Министерства внутренних дел Крыма, передадут Следственному комитету.

- Бывший институт минеральных ресурсов - это здание передано Следственному комитету РФ, и вся структура будет сформирована на одном участке, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции 28 декабря.

Ранее уже предпринималась попытка продать здание на аукционе. Начальная цена объекта составляла 232,3 миллиона рублей. Однако желающих приобрести здание не нашлось. Позже было принято решение оставить его в госсобственности. На его ремонт было выделено 322 миллиона рублей.

Геолого-разведочный институт, который располагался в здании на проспекте Кирова в крымской столице, был образован еще в 1956 году. Он считался одним из ведущих профильных институтов, где работали отделы минералогии полезных ископаемых, обогащения, исследования вещественного состава руд, а также лаборатории технологической минералогии. В годы СССР там трудились порядка 800 человек. Институт прекратил работу в 2012 году, когда штат учреждения сократился до 50 человек.

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