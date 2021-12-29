Федеральные операторы связи подумывают о работе в Крыму

Названия компаний пока не разглашается Фото: Архив "КП"

Операторы мобильной связи, которые относятся к федеральным, рассматривают возможность работы на территории Крыма. Такое заявление сделал глава республики во время итоговой пресс-конференции.

- Одна, в том числе, с госучастием - специализированная. Не готов называть, у всех свои нюансы, но желающие есть, - дополнил Сергей Аксенов.

Но озвучивать названием операторов глава пока не стал.

Кстати, про мобильную связь в Крыму говорил и президент России Владимир Путин в ходе традиционной итоговой пресс-конференции 23 декабря. Российский лидер сообщил, что крупных операторов мобильной связи в республике нет из-за санкций. Но пообещал, что этот вопрос решится также, как с электроэнергией, водоснабжением и инфраструктурой.

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