Ситуация на дорогах Симферополя утром 29 декабря

Приложение «Яндекс Карты» оценивает обстановку на дорогах крымской столицы утром в среду как средне сложную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 29 декабря ситуацию на дорогах Симферополя нельзя назвать сильно сложной. Но ухудшает проходимость транспортных потоков осадки, которые обрушились на регион несколько дней назад.

Приложение «Яндекс Карты» оценивает обстановку на дорогах крымской столицы утром в среду как средне сложную - пробки достигают четырех баллов.

Движение загружено по улицам: Павленко, Севастопольской, Русской, Плотинной, Киевской, проспекте Победы, Кечкеметской, Смольной (на пересечении с ул. Кечкеметской), Луговой, пер. Шаталова, Москалева, Маяковского.

Также сложно проехать по адресам: улица Беспалова, улица Александра Невского, улица Воровского, улица Ленина, Объездная дорога (р-н ресторана «Рыбацкая деревня»), проспект Кирова, улица Караимская, улица Балаклавская, улица Дмитрия Ульянова, бульвар Ивана Франко, Евпаторийское шоссе (р-н ТРЦ «Меганом»).

Заторы образовались на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Ограничено движение автомобилей по улице Горького в период новогодних и рождественских праздников.

Также до 31 декабря перекрыто движение на части Евпаторийского шоссе. Также запрещено движение (как и поворот) с улицы Севастопольской на переулок Заводской.

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