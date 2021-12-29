В трех крымских городах запустили новогодние троллейбусы

Запуск новогодних троллейбусов в Крыму уже стало доброй традицией. Фото: пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус»

С 28 декабря в трех крымских городах начали курсировать новогодние троллейбусы. Нарядный транспорт вышел на маршруты Алушты, Ялты и Симферополя, рассказали в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус».

По Симферополю новогодний транспорт курсирует по всем направлениям, которые обслуживает предприятие. В Алуште нарядный троллейбус ездит по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». В Ялте покататься на новогоднем троллейбусе можно на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Пассажирам будут раздавать новогодние сувениры. Фото: пресс-служба предприятия «Крымтроллейбус»

Гендиректор предприятия «Крымтроллейбус» Олег Билычук напомнил, что уже стало доброй традицией запуск троллейбусов, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества.

- Мы очень надеемся, что наш транспорт и сувениры, которые будут раздавятся в салонах данных троллейбусов, вновь порадует жителей и гостей нашей Республики и создаст им новогоднее настроение, - отметил Билычук.

Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе не отличается от обычного: 17 рублей при оплате картой, 22 рубля – при оплате наличными.

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