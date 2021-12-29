Крым вошел в ТОП-10 тревожных регионов России из-за проблем с экологией

Крым оказался в десятке самых встревоженных регионов России. Главным отличием региона стали те проблемы, которые беспокоят население республики: природные аномалии и экология. Такие данные озвучили эксперты исследовательского коммуникационного центра КРОС в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей».

По данным социологов, в уходящем году главным источником переживания оставалась коронавирусная пандемия. Люди волновались из-за риска заражения, вакцинации, введения ковид-паспортов и QR-кодов, появления новых штаммов инфекции.

- В Республике Крым в 2021 году основной встревоженностью, отличающей регион от остальных, стали погодные аномалии и экологический коллапс на курорте, - уточнили собеседники компании.

Таким образом, в рейтинге волнений по причине экологического коллапса Крым оказался на третьем месте, а Севастополь – на четвертом. «Лидерами» стали Москва и Краснодарский край.

Также в число причин для беспокойства российского населения в уходящем году вошли: рост цен, проблемы экологии и климата, действия полиции и судебной власти на акциях протеста, давление государства на социальные сети, рост жестоких преступлений, волнение за внешнеполитическую обстановку.

По мнению директора по аналитике агентства КРОС Андрея Лебедева, в уходящем году люди стали больше думать о себе и о собственных рисках. Это связано, прежде всего, с коронавирусной пандемией. Эксперт считает, что в этом контексте глобальные проблемы отошли на второй план.

- Именно поэтому больше всего граждан беспокоили вакцинация и QR-коды - для одних это способ защитить себя и своих близких, для других - покушение на их свободы. При этом политические и общественные вопросы практически ушли из повестки, они перестали волновать людей, даже при том, что в этом году были выборы в Госдуму, - отметил Лебедев.

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