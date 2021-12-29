Сюрприз к Новому году: Ялте подарили 39 саженцев деревьев

Места, где посадят новые деревья, уже определены. Фото: скриншот с видео

В преддверии праздников Ялта получила новогодний подарок – меценат презентовал городу 39 саженцев деревьев. Об этом рассказала глава администрации Янина Павленко.

Сотрудники предприятия «Зеленстрой» уже начали готовить молодые деревья для посадки. Среди них веерные пальмы высотой шесть метров, которые высадят на городской набережной взамен тех, которые уничтожили вредители. Итальянская сосна под названием пиния заменит поврежденный короедом в Симеизе плосковеточник.

- Лириодендрон будет высажен в сквере у цирка, яблоня Рудольф и тис ягодный - в сквере на Садовой, ярко-алая роза Бэнкс - в Форосе, а устойчивые к морским бризам штамбовые тамариксы будут расти на набережной Гурзуфа. Также несколько магнолий суланжа украсят поселки ЮБК и Алупку, а редчайшее для нашего региона дерево гинкго билоба высадят в Массандре, - дополнила глава администрации.

Янина Павленко поблагодарила за работу сотрудников комитета по экологии и здравоохранению городского совета и предприятие «Зеленстрой».

- Особая благодарность меценату, который пожелал остаться неизвестным. Растения уже обработаны от вредителей - скоро начнется их высадка!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50