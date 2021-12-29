Под Симферополем в грязи застряла машина скорой помощи

В автомобиле помимо врачей находился и пациент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Строгановка, что в Симферопольском районе, машина скорой помощи с врачами и пациентом застряла в грязи. Автомобиль не мог продолжить движение, поэтому к нему на помощь выдвинулись спасатели.

На место происшествия выехала дежурная группа отряда «Крым-Спас» в составе 4 человек.

Выяснилось, что «скорая помощь» застряла в размытом грунте и не может продолжить движение.

- С помощью такелажного оборудования эвакуировали автомобиль скорой медицинской помощи из грязи на твердое дорожное покрытие, - рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

Спасатели напоминают, при возникновении сложных и опасных ситуаций, нужно звонить по телефонам: 101 или 112.

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