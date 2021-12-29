Пропавшая в Севастополе восьмилетняя девочка найдена

В поисковых работах принимали участие спасательные отряд и севастопольские следователи. Фото: ВКонтакте/ЛизаАлерт Крым

В Севастополе нашли живой пропавшую накануне 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Крым» начал поиски пропавшего 28 декабря ребенка. Сообщалось, что девочка ушла в школу утром во вторник, но домой не вернулась.

Позже правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи ребенка. Следствию удалось установить, что утром девочка шла в школу по улице П. Корчагина. Но, по словам очевидцев, ребенка несколько раз видели в районе торгового центра «Апельсин» в гагаринском районе.

Параллельно с поисковыми работами по поручению руководителя крымского СК Владимира Терентьева планировалось изучить обстановку в семье девочки.

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