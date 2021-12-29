Крымские школы получат 1 миллиард рублей на капитальный ремонт и покупку оборудования

Следить за работой смогут родители учащихся Фото: "КП" Архив

Школы Крыма в течение двух лет получат 1 миллиард рублей на проведение капитального ремонта и приобретение современного оборудования. Председатель комиссии по образованию и науки Общественной палаты РК Анжелика Лучинкина рассказала, что по программе отремонтируют 16 школ республики.

Следить за работой смогут и родители учащихся. По мнению Лучинкиной, они должны знать, как идет ремонт, какие используются материалы и соблюдаются ли сроки.

- С этой целью создан штаб родительского общественного контроля при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. Уверена, что участие родительской общественности в мониторинге ситуации по капитальному ремонту школ, будет не только выполнять функцию контроля, но и позволит создать комфортную среду для обучения детей, - отметила председатель.

Распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал в конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин. Финансовую поддержку получат 80 регионов страны в перечень которых вошла и Республика Крым. На эти цели выделят более 91 миллиарда рублей. Планируется обновить две тысячи российских школ.

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