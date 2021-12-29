На новогодние праздники Крым ждет приезда 300 тысяч туристов

Массовых мероприятий на Новый год в Крыму не будет Фото: Анна КИРИЕНКО

На новогодние праздники Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует туристический поток в 300 тысяч отдыхающих. Об этом сообщил глава Минкурортов Вадим Волченко.

- Думаю, что порядка 300 тысяч отдыхающих в новогодние праздники примем как минимум, - отметил он и добавил, что в период зимних каникул будут работать порядка 240 отелей и курортных комплексов,загрузка которых составит 70-90%.

Волченко уточнил, что туристический поток в 9,5 миллионов по итогам года подтверждает

АТОР с ростом показателей на 28% в сравнении с 2020 годом.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о рекордном турпотоке в Крым в этом году, который составляет 9,5 миллионов туристов.

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