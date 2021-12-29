В Крыму не будут отменять QR-коды для поселения в отели

В Крыму и Севастополе разные требования к туристам Фото: Архив "КП"

В Крыму не будут вслед за Севастополем отменять QR-коды о вакцинации или перенесенном ковиде при заселении в гостиницы. Об этом сообщил глава Минкурортов Вадим Волченко.

- Это решение принимается не мной и принимается в соотвествии с санитарно-эпидемической ситуацией, - подчеркнул он. - На данный момент такое решение не принято.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев своим указом отменил QR-коды для поселения в объекты размещения на новогодние праздники. В Крыму это правило продолжает действовать, как и усиленные меры профилактики: масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция.

На новогодние праздники в Крыму прогнозируют турпоток в 300 тысяч отдыхающих.

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