Танцор из Евпатории ответит перед судом за развращение несовершеннолетних учениц

Танцор из Евпатории предстанет перед судом по делу о развращении несовершеннолетних Фото: Архив "КП"

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении тренера по танцам из Евпатории, который обвиняется в развращении своих несовершеннолетних учениц, сообщили в пресс-службе Следкома РК.

Напомним, с июня 2013 года по март 2018 года парень знакомился с приходившими к нему на занятия несовершеннолетними девушками, общался в социальных сетях, а во время встреч развращал, распространяя порнографические материалы. Его брат-близнец тоже попал под уголовное дело, материалы которого в настоящее время рассматриваются в суде.

Правда всплыла, когда одна из воспитанниц школы брейкдансеров решила рассказать о случившемся спустя 7 лет. Тогда девушка нашла адвоката и обратилась в правоохранительные органы, чтобы больше никто не пострадал от действий братьев-близнецов.

- В настоящее следователем следственного отдела по городу Евпатории расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, - говорится в сообщении.

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