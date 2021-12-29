Частные мини-отели в домах не могут работать на законных основаниях Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму от легализации гостевых домов появится 70 тысяч номеров для работы с туроператорами. Об этом сообщил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

- Законопроект находится в правительстве РФ и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, - заверил он. - Возможно, будут какие-то замечания со стороны депутатов. Но механизм реализации закона уже отработан.

С 2022 года туроператоры не могут размещать отдыхающих в объектах, не прошедших категоризацию. В жилых домовладениях классификация гостиничных мест не предусмотрена, и чтобы восполнить пробел, должен быть принят закон о гостевых домах, выделяющих их как отдельное средство размещения, но не отдельное строение. Дом остается жилым, но вводится вид разрешенного использования «земли для гостевых домов». В Крыму их насчитывается около 9 тысяч с емкостью в 70 тысяч гостиничных номеров.

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