За год в Крыму отремонтировали сотню ФАПов и амбулаторий

Глава Крыма призвал главврачей больниц личной участвовать в мобилизации кадров Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Крыму отремонтировали 95 ФАПов и амбулаторий. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, то такой объем работы выполнен впервые.

Глава выразил надежду, что систему здравоохранения в регионе получится привести в «надлежащее состояние».

Что касается укомплектованности крымские больницы врачебными кадрами, то, по мнению главы, нужно усилить работу по привлечению узких специалистов. Для этого нужно, чтобы главные врачи больниц лично участвовали в мобилизации кадров.

- Готов оказывать персональное содействие в вопросах трудоустройства и поддержки узких специалистов, - отметил Аксенов.

Сегодня Центру медицины катастроф Крыма передали 97 новых машин скорой медицинской помощи. Автомобили распределят по городам и районам республики.

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