Погода на 30 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Симферополе в предновогодье сыро и прохладно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 декабря на Крымском полуострове облачно с прояснениями, без существенных осадков.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Скорость северо-восточного ветра 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +8…+12°, северо-восточный ветер 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+5°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.

В Керчи +5…+9°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +4…+7°, северный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +1…+3°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +1…+2°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +8…+11°.

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