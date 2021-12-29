Директор подрядной организации в Крыму получила условный срок за мошенничество

Руководитель подрядной организации осуждена за мошенничество Фото: "КП" Архив

Ленинский районный суд РК вынес приговор руководителю подрядной организации за мошенничество, сообщили в пресс-службе суда.

Администрация Ленинского района в июне 2018 года заключила контракт со строительной компанией на сумму около двух миллионов рублей. Подрядчик должен был отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения на Лесной улице в поселке Ленино. Однако, получив полную оплату, директор организации работы не выполнила. В результате бюджету Ленинского района был нанесен ущерб почти на миллион рублей.

- Суд квалифицировал деяние 29-летней незаконопослушной крымчанки как мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), - говорится в сообщении.

Она осуждена на 2 года условно. Также ей полагается выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на один год и шесть месяцев.

Свою вину подсудимая не признала. Уточняется, что при избрании меры наказания суд учел, что женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил.

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