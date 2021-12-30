Что произошло за ночь 30 декабря: на зимние праздники Крым ждет приезда 300 тысяч отдыхающих

Туристы любят Крым за море и красивые виды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 30 декабря 2021 года. На новогодние праздники Крым, как считают аналитики, ждет приезда 300 тысяч туристов. Загрузка отелей составляет 70-90%.

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