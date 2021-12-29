«Новогодний десант» высадился в крымской детской клинической больнице

Спасатели в образе Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы в Крыму

В преддверии зимних праздников все дети с нетерпением ждут волшебства и новогодних чудес. Ребятам, которые за несколько дней до наступления Нового года оказались по разным причинам в детской клинической больнице, решили устроить сюрприз сотрудники ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Альпинисты спустились с крыши больницы и через окна поздравили малышей

Спасатели не на долго перевоплотились в главных новогодних персонажей и, используя снаряжение альпинистов, организовали спуск к окнам медучреждения с крыши здания, чтобы поприветствовать юных пациентов.

Но на этом сюрпризы не кончились. Деды Морозы вместе с членами Крымского РО ВСКС и сотрудниками ГАУ РК «Ресурсный центр» отправились в холл больницы, где возле елочки поздравили детей с Новым годом и вручили подарки.

Новогодние герои поздравили детей и вручили подарки

Ранее сообщалось, что Ялта получила сюрприз к Новому году. Городу подарили 39 саженцев деревьев, которые будут радовать гостей и жителей курортной столицы.

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