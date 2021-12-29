Эксперты ЦУР провели обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств Крыма

ЦУР провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств

В Симферополе на базе Центра управления регионом Республики Крым 29 декабря состоялся семинар «Эффективная работа пресс-служб в сети Интернет». Среди участников были представители различных министерств, ведомств, администраций городов и районов, государственных унитарных предприятий Крыма.

В мероприятиях, которые прошли в онлайн формате, участвовали порядка 40 человек, оффлайн - 22. Пресс-секретари прослушали курс обучающих лекций от представителей Министерства внутренней политики, информации и связи РК, ЦУР и ведущих средств массовой информации.

- Пресс-служба давно стала неотъемлемой частью коммуникации между учреждениями и населением через СМИ и соцсети. Вы адаптируете контент для соцсетей, сталкиваетесь с фейками, формируете имидж руководителя и всего органа власти в интернете. Надеюсь, что опыт и советы наших экспертов помогут вам сделать еще один шаг к более качественной работе, - отметил руководитель Центра управления регионом РК Артем Артеменко.

В ходе обучения специалисты обменялись ценным опытом и практическими советами, которые могут быть полезны при работе в соцсетях. Кроме того, по завершении семинара лучшие специалисты пресс-служб получили благодарственные письма.

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