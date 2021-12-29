Крымский боксер Глеб Бакши заявил об уходе из любительского спорта

Крымский боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 5 августа. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Чемпион мира по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Глеб Бакши заявил об уходе из любительского спорта.

- Сегодня не самый простой, но точно очень важный день в моей спортивной жизни. Мы с командой приняли решение о переходе в профессиональный бокс. Для меня наступает новый этап, с другими возможностями, - цитирует Крымская газета спортсмена.

Напомним, Глеб Бакши является воспитанником симферопольский школы бокса. В августе этого года спортсмен стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Первый бой Глеба состоялся 29 июля. Тогда боксер победил соперника из США Троя Айсли. Крымчанин снова вышел на ринг 2 августа, где в четвертьфинале одержал победу над представителем Гаити Даррелом Вальсентом. Третий бой, к сожалению, не принес ему удачу.

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