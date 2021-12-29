За невыплату заработной платы предусмотрена административная и уголовная ответственность

Регулирование уголовной ответственности за невыплату заработной платы возложено на статью 145.1 УК РФ Фото: "КП" Архив

Все работающие граждане имеют право на своевременную и полную оплату их труда не ниже установленного законом минимального размера оплаты, что предусмотрено частью 3 статьи 37 Конституции РФ.

Невыплата заработной платы - одно из нарушений конституционных прав гражданина. В случае невыплаты сотруднику зарплаты предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, которая наступает по части 1 статьи 145.1 УК РФ (если зарплата выплачивалась не полностью более трех месяцев, либо не выплачивалась полностью более двух месяцев).

Если работник не получает полностью или частично оплату за свой труд, это может привести к тяжелым последствиям. Сотрудник может заболеть, получить инвалидность, потерять свое имущество и так далее.

В декабре 2018 года указанная статья Уголовного кодекса подверглась значительным изменениям. Ее дополнили примечанием 2. Теперь работодатель, который впервые нарушил права работника в части своевременной выплаты заработной платы, может избежать уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела полностью выплатит задолженность с процентами.

Кроме того, Верховный Суд РФ пунктом 18 постановления Пленума от 2.12.2018 № 46 разъяснил, что уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ наступает также, если с работником не был заключен трудовой договор, либо не был надлежащим образом оформлен.

Расследованием преступлений в этой сфере занимается Следственный комитет Российской Федерации. В свою очередь прокурор не наделен полномочиями на возбуждение уголовных дел, вместе с тем в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ может выносить мотивированное постановление о направлении материалов дела в следственный орган.

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