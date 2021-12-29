Сотрудника администрации Алушты поймали на взятке в 300 тысяч рублей

Против чиновника, получившего крупную взятку возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

Одного из работников администрации Алушты уличили в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Как сообщил источник КП-Крым, за вознаграждение нарушитель проигнорировал факт выявленной незаконной постройки.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Уточняется, что ранее задержанный не был судим.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали экс-чиновника Коктебельской администрации по подозрению в мошенничестве. Преступные действия он совершал, используя служебное положение. Обнаружив нарушения со стороны одного из ИП, он решил помочь ему за вознаграждение. Однако получив деньги, обещание не выполнил.

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