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Происшествия29 декабря 2021 18:13

Под Судаком задержали двоих мужчин, устроивших стрельбу из травматического пистолета

Пострадавших госпитализировали с травмами
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Под Судаком задержали двоих нарушителей, которые в ходе конфликта начали стрельбу

Под Судаком задержали двоих нарушителей, которые в ходе конфликта начали стрельбу

Фото: Архив "КП"

В крымском селе Морское неизвестные в ходе конфликта начали стрелять из травматического пистолета, после чего скрылись с места преступления на автомобилях «Тойота Камри» и «Приора», сообщил источник КП-Крым.

В результате инцидента пострадал парень, который сообщил о случившемся в полицию, а также его отец. Одного из них госпитализировали с травмами бедра, кисти, плеча и ягодицы, второй попал на больничную койку с ранениями в области паха, спины и грудной клетки.

Правоохранители задержали двоих нарушителей, которыми оказались 33-летний житель Судака и 28-летний житель Симферополя. Уточняется, что оба ранее не были судимы. У одного из задержанных изъяли охотничье ружье и травматический пистолет.

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