В крымских водохранилищах накоплено 35 миллионов кубометров воды

Водохранилища Крыма накопили в пять раз больше воды, чем в прошлом году Фото: Архив "КП"

Водохранилища Крыма накопили более 35 миллионов кубометров воды, что в пять раз превышает показатели прошлого года.

- Водохранилища для нас – большой резерв. На сегодняшний день мы накопили более 35 млн кубов воды. На эту же дату 2020 года было всего 6 миллионов кубов. В пять раз увеличился объем, - сообщил в эфире телеканала «Миллет» председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Среди прочего, по его словам, на полуострове завершаются работы по бурению скважин.

- Дополнительно мы планируем подать Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам еще 15 тысяч кубов, - добавил Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что в Алуште появится новое водохранилище. Оно будет вмещать до 15 миллионов кубометров воды.

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