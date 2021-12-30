В Симферополе после ремонта открылось отделение педиатрии на улице Куйбышева

В кабинетах врачей установили современное оборудование. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

После капитального ремонта в Симферополе открыли педиатрическое отделение №2, которые находится на улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Минздрава.

- Поздравляю наших уважаемых коллег с открытием обновленных помещений отделения, теперь специалисты будут работать в современных, комфортных условиях. Кроме того, реализованные мероприятия позволят улучшить качество оказываемой медицинской помощи, - отметил врио министерства здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Он отметил, что ремонт провели за счет программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Медицинские кабинеты оборудовали в соответствии с нормами. Помимо новой мебели, они оснащены и современным оборудованием.

Действующее отделение педиатрии обслуживает 14 участков на которых проживает почти 15 тысяч детей.

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