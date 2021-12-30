Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 декабря 2021 5:11

В Крыму бесследно исчезла 16-летняя девушка

Катерина Калапова пропала 28 декабря
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Катерина Калапова. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Катерина Калапова. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму зимой стали чаще уходить из дома в неизвестном направлении несовершеннолетние.

- Пропала Калапова Катерина Александровна, 16 лет (2005 года рождения), город Симферополь, - такую очередную ориентировку разместили в соцсети волонтеры поисково-спасательного отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие девушки с 28 декабря 2021 года ничего не знаю о ней.

Приметы Катерины Калаповой: 163 сантиметра рост, нормального телосложения, серые глаза, темные короткие волосы. Несовершеннолетняя одета в зеленую куртку, черные брюки и ботинки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50