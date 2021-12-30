Ситуация на дорогах Симферополя утром 30 декабря

Сегодня – последний официальный рабочий день в уходящем году Фото: Архив "КП"

В Симферополе вовсю продолжается новогодняя суета. Ведь сегодня – последний официальный рабочий день в уходящем году. И это не может не сказываться на загруженности городских дорог, но пока в городе довольно свободно.

На 8 утра 30 декабря приложение «Яндекс Пробки» указывает на минимальную загруженность транспортных потоков крымской столицы.

Так, сложнее всего проехать по улицам: проспект Победы (ДТП в левом ряду в районе «Генбанка»), Объездная дорога, Москалева, Кечкеметская (р-н Москольца), Ленина, Евпаторийское шоссе (р-н ТРЦ «Меганом»)

Также движение затруднено на участках: ул. Кавказская, ул. Севастопольская, ул. Шмидта, ул. Крылова, ул. Козлова, ул. Русская, пер. Пионерский, ул. Павленко.

Традиционно в пробках стоят дорожные кольца: Бородинское, Москольцо, Советское и Куйбышева.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Ограничено движение автомобилей по улице Горького в период новогодних и рождественских праздников.

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