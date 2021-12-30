Синоптики рассказали, ждать ли снега в Крыму на Новый год

Сильных холодов не ожидается Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Крыму первый снег выпадет не раньше начала следующего года. Так, 2 января на полуостров начнет проникать холодный фронт, который принесет за собой осадки. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Холодный фронт, согласно пояснениям эксперта, связан с североатлантическим циклоном. В этот период на Крым обрушаются ливневый дожди и мокрый снег. При этом понизится и температура воздуха: 0…+5 градусов.

- Осадки, особенно в горах, будут в виде снега или мокрого снега. Это будет такой привет от русской зимы, - отметил Тишковец.

Синоптик отметил, что в период новогодних и рождественских праздников говорить о морозах не приходится – днем можно ждать до +12 градусов.

Что касается долгосрочных прогнозов, то, предварительно, снег может выпасть ближе к празднику Рождества Христова.

Ранее синоптики рассказывали, что в преддверии Нового года Крым накроют аномальные дожди.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50