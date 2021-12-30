Чиновника из Алушты подозревают в получении крупной взятки

Мужчина получил от местного жителя 300 тысяч рублей. Пресс-служба СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Начальника управления муниципального контроля администрации Алушты подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. В крымском Следкоме уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что днем 28 декабря он получил от местного жителя 300 тысяч рублей за сокрытие выявленных местной прокуратурой нарушений земельного законодательства. Передача «благодарности» происходила на базе стройматериалов селе Нижняя Кутузовка.

После получения денег чиновника заржали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Следователи уже провели обыск в кабинете должностного лица, изъяли необходимую документацию.

- Мужчине предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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